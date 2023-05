Baumgartlinger operiert: Nie wieder Augsburg?

Für Julian Baumgartlinger ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der FC Augsburg mitteilt, hat sich der 35-jährige Mittelfeldspieler beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt eine Verletzung am Außenmeniskus des linken Knies zugezogen, an dem er sich 2021 bereits wegen einer Kreuzbandverletzung mehreren Operationen unterziehen musste. Am gestrigen Mittwoch wurde Baumgartlinger dem FCA zufolge ein weiteres Mal erfolgreich operiert.

Ob der Routinier noch einmal für die Fuggerstädter aufläuft, ist unklar. Im Anschluss an die Saison läuft Baumgartlingers Vertrag aus. Nach zuletzt eher sporadischen Einsatzzeiten war nicht klar, ob das auslaufende Arbeitspapier des Ex-Leverkuseners noch einmal verlängert wird. Dem ‚kicker‘ zufolge ist sogar ein Karriereende möglich. In der laufenden Saison bestritt Baumgartlinger 17 Teilzeiteinsätze, in nur drei Partien stand der Abräumer über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

