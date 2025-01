Bayern legt Tel-Preisschild fest

Mathys Tel hat am gestrigen Chamipons League-Abend nach der Partie gegen Slovan Bratislava (3:1) womöglich schon seine Abschiedsrunde gedreht. Mit der Aussicht auf regelmäßigere Spielanteile will er den FC Bayern im Winter verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Auswahl eines neuen Arbeitgebers hat der französische Youngster die Qual der Wahl: Zahlreich in- sowie ausländische Klubs sind an einer Zusammenarbeit interessiert. Inzwischen berichtet ‚RMC‘, dass auch Aston Villa in den Poker um den 19-Jährigen eingestiegen ist.

In Birmingham sei Tel als möglicher Ersatz für Mittelstürmer Jhon Durán (21) angedacht, der wiederum unmittelbar vor dem 77-Millionen-Wechsel zu Al Nassr steht. Einen Großteil der Summe müssten die Villans wohl sofort reinvestieren, will man Tel fest an Bord.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn ‚RMC‘ zufolge erhoffen sich die Münchner im Falle eines Verkaufs zwischen 50 und 60 Millionen Euro. 2022 war der U21-Nationalspieler für 20 Millionen Euro von Stade Rennes an die Säbener Straße gekommen, entsprechend wünscht man sich ein deutliches Transferplus. Noch ist es aber auch nicht ausgeschlossen, dass es am Ende auf eine Leihe hinausläuft.