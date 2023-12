M‘gladbach: Wöber spricht über Leeds-Rückkehr

Für Maximilian Wöber hat sich die Leihe zu Borussia Mönchengladbach voll ausgezahlt, einen Verbleib am Niederrhein plant er aber vorerst nicht. „Leeds spielt momentan richtig guten Fußball, und es schaut im Moment danach aus, dass ich den Schritt wieder zurück mache“, erklärt der Österreicher gegenüber dem ‚kicker‘ und fügt an: „Da sind Sportdirektoren – und Vorstände involviert. Wenn Leeds sagt, ich soll zurück, bin ich zurück.“

In Mönchengladbach ist der 25-jährige Innenverteidiger Stammspieler. Ablehnen würde er einen dauerhaften Wechsel zu den Fohlen daher wohl nicht, sieht sich aber zunächst nicht in der Rolle des Entscheiders: „Wenn Gladbach so viel Geld hinlegt, dass es für Leeds passt, dann bin ich da. Ich bin da eher wie ein Passagier.“