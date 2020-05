VfB: Awoudja fällt monatelang aus

Der VfB Stuttgart muss im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga auf Maxime Awoudja verzichten. Wie die Schwaben mitteilen, fällt der Innenverteidiger mehrere Monate aus. Awoudja hatte sich im Training am vergangenen Sonntag einen Riss der Achillessehne zugezogen und wurde am heutigen Dienstag bereits operiert.

Der 22-Jährige kam vor Saisonbeginn aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern an den Neckar. In der zweiten Liga absolvierte er für den VfB seitdem aber erst zwei Partien, in denen er jeweils unglücklich agierte. Sein Vertrag ist bis 2022 datiert.