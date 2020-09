Real Madrid klopft bei Mahrez an

Real Madrid hat in diesem Sommer bislang vor allem Aufräumarbeiten betrieben. Der Kader wurde ausgedünnt, für aufsehenerregende Neuverpflichtungen sorgt eher die internationale Konkurrenz. Das Highlight war bislang die Rückkehr von Leihspieler Martin Ödegaard (21). Dass Real aber doch noch tätig wird in Sachen Transfers, ist nicht ausgeschlossen.

Wie FT erfahren hat, zeigen die Madrilenen Interesse an Riyad Mahrez von Manchester City. Der spanische Meister hat sich mit den Beratern des 29-jährigen Offensivspielers in Verbindung gesetzt, um die Möglichkeit eines Wechsels auszuloten. Ein konkretes Angebot ist aber noch nicht in Planung.

City am längeren Hebel

Möglich wäre ein Deal nur mit der Zustimmung von Pep Guardiola. Unter dem katalanischen Startrainer pendelt Mahrez zwischen der Startelf und der Rolle als Edeljoker. In der abgelaufenen Saison kam der Algerier in 33 Ligaspielen zum Einsatz, ihm gelangen elf Tore und zwölf Assists. Die Kehrseite der Medaille: Nur 21 Mal stand er in der Startelf. Im wichtigen Champions League-Viertelfinale gegen Lyon (1:3) beispielsweise kam Mahrez nur von der Bank. Und das, obwohl Leroy Sané da schon nicht mehr an Bord war.

Ein Anruf aus Madrid könnte den begnadeten Techniker also durchaus reizen. Ernsthafte Anstrengungen kann Real aber wohl nur unternehmen, wenn Top-Verdiener Gareth Bale noch von der Gehaltsliste gestrichen werden kann. Mahrez könnte dann als Rechtsaußen die Rolle einnehmen, die eigentlich dem Waliser zugedacht war.