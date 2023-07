Neuer Klub für Mendy

Benjamin Mendy setzt seine Karriere in Frankreich fort. Der FC Lorient stattet den 29-Jährigen mit einem Zweijahresvertrag aus. Bis Anfang Juli dieses Jahres stand der Linksverteidiger bei Manchester City unter Vertrag. Von den Skyblues war der Franzose 2021 aufgrund einer Anklage „wegen vierfacher Vergewaltigung und einmaliger sexueller Nötigung“, wie es in einer Mitteilung hieß, suspendiert worden und blieb seitdem ohne Einsatz. Am vergangenen Freitag wurde er von einem Gericht freigesprochen.

Lorient kommentiert die Verpflichtung: „Der FC Lorient freut sich, heute die Verpflichtung des französischen Nationalspielers Benjamin Mendy für zwei Spielzeiten bekanntgeben zu können. Nachdem er die ärztlichen Untersuchungen bestanden hat, verstärkt Benjamin Mendy, Weltmeister von 2018, vierfacher Gewinner der Premier League mit Manchester City und französischer Meister mit Monaco, Lorient für die neue Saison. […] Willkommen Benjamin.“

