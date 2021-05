Baumgart wird neuer Köln-Trainer

Die Trainersuche beim 1. FC Köln ist beendet. Steffen Baumgart tritt zur kommenden Saison die Nachfolge von Interimstrainer Friedhelm Funkel an. Der 49-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Baumgart seinen auslaufenden Kontrakt beim SC Paderborn nicht verlängern wird, kündigte er bereits vor einigen Wochen an. In der Folge wurde er bei mehreren Vereinen wie Hannover 96, dem Hamburger SV und Schalke 04 gehandelt.

Offen ist aktuell noch, in welcher Liga Baumgart den FC betreuen wird. Zwei Spieltage vor Saisonende steht Köln auf dem vorletzten Tabellenplatz. Baumgarts Vertrag in der Domstadt besitzt sowohl für die erste als auch für die zweite Liga Gültigkeit.

„Emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt“

FC-Geschäftsführer Horst Heldt sagt: „Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Dazu ist er ein emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt.“

Baumgart erklärt: „Nach mehr als vier Jahren in Paderborn war es für mich jetzt Zeit für eine Veränderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC waren vertrauensvoll und offen. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln, die ich gemeinsam mit dem gesamten Verein, der Mannschaft und allen Fans ab der nächsten Saison voller Energie angehen werde.“