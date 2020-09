Favre spricht Brandt Mut zu

Julian Brandt hat Rückendeckung von Lucien Favre erhalten. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag machte der Trainer von Borussia Dortmund dem 24-jährigen Edelreservisten Mut: „Ich sehe kein Problem. Julian wird wieder spielen, ohne Diskussion.“ Für einen Platz in der Startelf wird es für den Ex-Leverkusener aber wohl erneut nicht reichen: „Die Spieler, die in der vergangenen Woche angefangen haben, sind in besserer Form“, stellte der 62-jährige Schweizer klar.

Brandt, der in der vergangenen Saison nur ein Ligaspiel verpasst hatte, wurde zuletzt von den beiden 17-jährigen Talenten Giovanni Reyna und Jude Bellingham aus der Startelf verdrängt. Gerüchten zufolge soll in diesem Sommer schon Bayer Leverkusen wegen Brandt angefragt haben, doch die Dortmunder lehnten kategorisch ab. Favres Aussagen dürften noch einmal bestätigen, dass die Zukunft des Nationalspielers wohl beim BVB liegt.