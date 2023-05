Eckdaten geklärt: Flekken-Abgang steht bevor

Es könnte nun schnell gehen beim Sommertransfer von Mark Flekken. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist sich der Schlussmann des SC Freiburg mittlerweile mündlich mit dem FC Brentford einig. Beim Londoner Klub soll der 29-Jährige einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Mit dem endgültigen Vollzug rechnet der Bezahlsender in den kommenden ein bis zwei Wochen.

Beim Premier League-Neunten wird Flekken dann voraussichtlich in die Fußstapfen von David Raya treten. Der 27-Jährige schlug mehrere Angebote von Brentford zur Verlängerung aus. Spaniens Nummer drei im Tor wird unter anderem beim FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und Atlético Madrid gehandelt.

„Es kann sein, dass Mark uns verlässt. Das ist aber legitim“, hatte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier am gestrigen Sonntag bei ‚Sport1‘ gesagt. Aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro sind den Breisgauern die Hände gebunden. Flekkens Nachfolge will man beim SC derweil intern klären. Eigengewächs Noah Atubolu (20), sechsfacher U21-Nationalspieler, soll künftig zwischen den Pfosten stehen. „Da wäre man vorbereitet“, sagte Saier über die Atubolu-Lösung.