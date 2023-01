Wechselwillig: BVB beobachtet Belgien-Talent Duranville

Holt Borussia Dortmund im Sommer den nächsten talentierten Flügelspieler an Bord? Wie das belgische ‚voetbal24‘ berichtet, ist der BVB an Julien Duranville interessiert. Der erst 16-Jährige wirbelt beim RSC Anderlecht auf den Außenbahnen und hat in der laufenden Saison elf Pflichtspiele (ein Treffer) für die Profis absolviert.

Duranville besticht mit seiner guten Ballführung beim Dribbling sowie seiner Schnelligkeit. Darüber hinaus kann der Rechtsfuß auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Ein Gesamtpaket, was dem BVB positiv ins Auge fällt.

Grundsätzlich scheint Duranville nicht abgeneigt zu sein, seinen nächsten Karriereschritt fern von Anderlecht zu gehen. Dem Bericht zufolge zögert der Teenager mit der Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags. Sollte sich daran nichts ändern, könnte im Sommer der Wechsel in die Bundesliga anstehen.