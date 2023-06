Bericht: Bayern-Flirt Torres in die Premier League

Pau Torres vom FC Villarreal hat sich anscheinend für einen neuen Arbeitgeber entschieden. Wie ‚90min.com‘ berichtet, sichert sich Aston Villa die Dienste des Innenverteidigers. Für den 26-Jährigen interessierte sich bis zuletzt auch der FC Bayern.

Torres besitzt in seinem Kontrakt, der in einem Jahr auslaufen wird, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 63 Millionen Euro. Villa hoffe allerdings darauf, den Transfer in Raten abzubezahlen. Bei dem Klub aus Birmingham trifft der Linksfuß auf bekannte Gesichter: Trainer Unai Emery arbeitete bereits zu Villarreal-Zeiten mit dem spanischen Nationalspieler zusammen.

