Conte bereit für ManUnited-Job

Antonio Conte bringt sich für ein mögliches Engagement bei Manchester United in Stellung. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, möchte der 52-Jährige Trainer der Red Devils werden und ist bereit, ein Angebot des Premier League-Klubs anzunehmen. Noch liege dem Italiener aber keine Offerte vor. Grundsätzlich habe sich United auch noch nicht entschieden, ob der bisherige Coach Ole Gunnar Solskjaer entlassen wird.

Conte stand bis zum Sommer bei Inter Mailand an der Seitenlinie. Die Nerazzurri führte er als Cheftrainer zum italienischen Meistertitel. United ist nach neun Spieltagen nur Siebter in der Premier League, weshalb Solskjaer zuletzt zunehmend in die Kritik geraten war.