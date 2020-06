FC Bayern: Gnabry verletzt

Der FC Bayern muss im DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Mittwoch (20:45 Uhr) auf Serge Gnabry (24) verzichten. Eine Rückenprellung setzt den Außenstürmer außer Gefecht. Wie lange Gnabry ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Platz in Hansi Flicks Startelf nimmt Ivan Perisic (31) ein. In der laufenden Saison hat Gnabry in 38 Pflichtspieleinsätzen 19 Tore und 13 Assists beigesteuert.