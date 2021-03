Tottenham-Abschied: Bale kündigt Real-Rückkehr an

Im Vorfeld des anstehenden Länderspiels zwischen Belgien und Wales am morgigen Mittwoch ließ Gareth Bale auf einer Pressekonferenz verlauten, dass er im Sommer zu Real Madrid zurückkehren will. „Der ursprüngliche Plan war, nur eine Saison bei den Spurs zu bleiben“, so Bale. Außerdem habe er nach der Europameisterschaft noch ein Jahr Vertrag bei Real und sein Plan sei, wieder dorthin zu gehen.

Bei den Königlichen hat Bale noch einen gigantisch dotierten Kontrakt bis 2022, der ihm wöchentlich knapp 700.000 Euro beschert. Zuletzt wurde berichtet, dass der Waliser auf diese stattliche Summe nicht verzichten will und im Falle eines Sommertransfers Ausgleichszahlungen von seinem derzeitigen Arbeitgeber erwartet.

Spielpraxis für EM

Auch wenn die Fitness- und Formkurve des Flügelspielers in den vergangenen Wochen wieder nach oben zeigte, richtete José Mourinho nach dem blamablen Aus in der Europa League gegen Dinamo Zagreb (0:3) sehr kritische Worte an seine Mannschaft, zu der auch Bale ab der 60. Minute gehörte. Akzente setzte dieser nach seiner Einwechslung keine.

Die Beziehung zwischen dem portugiesischen Startrainer und dem 87-fachen Nationalspieler gilt als kompliziert. Mit den nun von Bale getroffenen Aussagen erscheint ein Verbleib bei Tottenham eher unwahrscheinlich.

