Barça: Gaya ein Kandidat?

Der FC Barcelona möchte sich offenbar mit José Gayà vom FC Valencia verstärken. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, diskutiert man bei Barça aktuell über eine Verpflichtung des 26-Jährigen. Der Linksverteidiger soll die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung in Valencia abgebrochen haben. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barcelona würde gerne Konkurrenz für den so langsam in die Jahre kommenden Jordi Alba (32) verpflichten. Der Abschied von Junior Firpo (24) steht demzufolge so gut wie fest. Die finanziell angespannte Lage beim FC Valencia könnte den Katalanen zusätzlich in die Karten spielen.