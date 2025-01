Hummels-Entscheidung terminiert

Mats Hummels ist bei der AS Rom mittlerweile vollständig angekommen, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer allerdings schon wieder aus. Wie es dann weitergeht, lässt der 36-Jährige vorerst offen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Hummels erst Ende April oder Anfang Mai eine Entscheidung treffen wird. Der Innenverteidiger habe bereits von etlichen TV-Sendern Anfragen für einen Job als Experte erhalten, diesen jedoch eine Absage erteilt.

„Ich bin glücklich, wie es in Rom mittlerweile läuft“, so Hummels. Der Weltmeister schließt bislang weder einen Verbleib in der italienischen Hauptstadt noch ein neues Abenteuer, etwa in der MLS, aus. Unter Trainer Claudio Ranieri blüht der ehemalige deutsche Nationalspieler wieder auf und stand in zehn der jüngsten 13 Partien von Beginn an auf dem Rasen.