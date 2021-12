Udinese entlässt Trainer Gotti

Udinese Calcio und Luca Gotti gehen getrennte Wege. Wie der italienische Erstligist offiziell bestätigt, wurde die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer in der vergangenen Nacht beendet.

Gotti übernahm vor rund zwei Jahren in Udine. Der Punkteschnitt von 1,15 nach 87 Pflichtspielen ist aber eher dürftig. Aktuell rangieren die Friulani auf dem 14. Tabellenplatz der Serie A.

