Für den Winter: Bayerns 147-Millionen-Einkaufsliste

Christopher Nkunku

27 Jahre - Angreifer - Chelsea

Dem Vernehmen nach sind sich die Münchner mit dem Angreifer schon handelseinig. Mit dem FC Chelsea ist eine Übereinkunft aufgrund des 77-Millionen-Preisschilds dagegen nicht abzusehen. Ohnehin macht der deutsche Rekordmeister den Deal auch von Mathys Tel (19) abhängig, an dem ausgerechnet die Blues dran sind. Bleibt abzuwarten, ob sich die Klubs doch noch aufeinander zubewegen.

Jonas Urbig

21 Jahre - Torwart - Köln

Ähnlich ist die Situation beim Torwart-Talent: Mit Urbig selbst ist alles klar, die Einigung mit dem 1. FC Köln steht noch aus. Allerdings gestaltet sich nicht nur der Ablösepoker mit den Domstädtern schwierig, die rund zehn Millionen Euro fordern. Denn eigentlich soll Daniel Peretz (24) den Kaderplatz für Urbig freimachen, der Israeli hegt jedoch keinerlei Absicht, die Bayern zu verlassen. Dabei hätte mit dem RC Lens ein passender Abnehmer bereitgestanden.

Ousmane Diomande

21 Jahre - Innenverteidiger - Sporting

Noch nicht ganz so weit sind die Bayern mit dem ivorischen Defensivspezialisten, dessen Name schon seit geraumer Zeit durch die Flure an der Säbener Straße geistert. In Diomandes bis 2027 datierten Kontrakt ist zwar eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro verankert, wahrscheinlicher soll aber eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro sein. Allerdings möchte Sporting den Innenverteidiger im Winter eigentlich noch nicht abgeben. Die Überzeugungsarbeit von FCB-Sportvorstand Max Eberl, der sich kürzlich schon in Portugal aufgehalten hat, ist gefragt.