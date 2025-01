Eberl vor Ort: Bayern will 60-Mio-Verteidiger sofort

Zum Jahresbeginn half Eric Dier zweimal in der Startelf des FC Bayern aus. Nominell ist der 31-jährige Engländer die einzige echte Alternative zu den gesetzten Innenverteidigern Dayot Upamecano (26) und Minjae Kim (28). Sommer-Neuzugang Hiroki Ito (25) fehlt noch wochenlang verletzt. Um dem straffen Spielplan Stand zu halten, soll nun ein weiterer Abwehrmann kommen – und zwar ein teurer mit mächtig Perspektive.

Wie ‚A Bola‘ berichtet, planen die Bayern einen Vorstoß bei Ousmane Diomande von Sporting Lissabon. Der 21-Jährige wird schon lange in München gehandelt, nun könnte es konkret werden. Laut der portugiesischen Sporttageszeitung haben sich die Münchner schon nach den Bedingungen für einen Wintertransfer informiert und könnten in den kommenden Tagen mit einem Angebot in Lissabon vorstellig werden.

Diomande ist noch bis 2027 an Sporting gebunden. In seinem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro verankert. ‚A Bola‘ rechnet aber damit, dass sich die Verhandlungen eher im Bereich von 50 bis 60 Millionen bewegen werden. Der portugiesische Meister, so heißt es, wolle Diomande am liebsten noch bis Saisonende halten, während die Bayern jetzt schon Gas geben.

Faible für England

Sportvorstand Max Eberl soll bereits persönlich in Lissabon gewesen sein, um Diomande zu beobachten. Die Münchner seien vollständig überzeugt vom 1,90-Meter-Hünen, der vor einem Jahr mit der Elfenbeinküste den Afrika-Cup gewann und anschließend unter dem heutigen Manchester United-Coach Rubén Amorim mit Sporting Meister wurde. Vor zwei Jahren hatten die Leões den Innenverteidiger für knapp elf Millionen Euro vom dänischen Klub FC Midtjylland losgeeist.

Diomande selbst machte in der Vergangenheit nie einen Hehl aus seinem Faible für die Premier League. Und dort haben auch längst alle großen Klubs den Rechtsfuß auf dem Zettel. Doch offenkundig ist das Interesse der Bayern aktuell am größten.

Weitere Youngsters im Anflug

Übrigens: Diomande ist nicht das einzige große Talent, an dessen Verpflichtung die Bayern aktuell arbeiten. Keeper Jonas Urbig (21/1. FC Köln) und Mittelfeld-Juwel Tom Bischof (19/TSG Hoffenheim) haben dem FCB dem Vernehmen bereits ihr Ja-Wort gegeben.