Italiens Wiederauferstehung in Europa | Arsenals „böse Nacht“

Noch drei Mannschaften in der Champions League, zwei in der Europa League und eine in der Conference League – der Durchmarsch der italienischen Mannschaften im Europacup ist geradezu beängstigend. Jahrelang hinkte die Serie A der Konkurrenz aus den anderen Topligen hinterher, jetzt die große Wiederauferstehung des Calcios. „Nur noch wir haben drei Mannschaften in der Champions League“, jubelt der ‚Corriere dello Sport‘ und sieht das einst arme „Italien an der Spitze Europas“. Entsprechend erfolgreich schneiden die Italiener in der Fünfjahreswertung der UEFA ab.

Arsenal out

Nur die alles überragende Premier League steht im Saisonranking noch vor der Serie A. Aber auch die Engländer sind nicht vor Enttäuschungen gefeit. Das Ausscheiden von Premier League-Tabellenführer FC Arsenal gegen Sporting Lissabon war so nicht eingeplant. Böse Nacht für die Gunners, betitelt der ‚Mirror‘ das Aus nach Elfmeterschießen (4:6) im heimischen Emirates Stadium. Ganz anders die Stimmungslage in Portugal: „Monumental“ war Sportings Weiterkommen für die Zeitung ‚A Bola‘, die das „unvergessliche Tor“ von Pedro Gonçalves aus 46 Metern zum 1:1-Ausgleich feiert.

Pedris gutes Timing

Nach dem Europapokal ist vor dem Clásico. Am Sonntag (21 Uhr) steigt der wegweisende La Liga-Gipfel, der eine Entscheidung im spanischen Meisterschaftskampf bringen könnte. Gewinnt der FC Barcelona im heimischen Camp Nou, ziehen die Katalanen auf stolze zwölf Punkte davon. Gewinnt Real, kommen die Königlichen wieder bis auf sechs Zähler heran und können noch auf die Titelverteidigung hoffen. Diese Nachricht erhöht allerdings Barças Chancen: „Clásico mit Pedri“, so die Schlagzeile der ‚Sport‘. Der hochbegabte Mittelfeldspieler kehrt nach einer Muskelverletzung zurück.