Hennings verlässt Düsseldorf

Rouwen Hennings wird Fortuna Düsseldorf im Anschluss an die Spielzeit verlassen. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wird der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht verlängert. Der Stürmer wird seine Karriere zunächst andernorts fortsetzen, ehe er zu einem späteren Zeitpunkt nach Düsseldorf zurückkehren und einen Platz im Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums einnehmen wird. Bislang stand der Linksfuß für die Düsseldorfer 227 Mal auf dem Platz und war an starken 111 Treffern direkt beteiligt (84 Tore, 27 Vorlagen). Im Sommer werden sich die Wege nach sechs Jahren nun also vorübergehend trennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hennings sagt zu seinem Abschied: „Es war mein Wunsch, bei Fortuna weiterzuspielen und meine Karriere dann hier zu beenden. Das ist mir nun leider nicht möglich. Ich fühle mich noch stark genug und möchte das jetzt an anderer Stelle beweisen. Mit Stolz blicke ich auf eine sehr schöne Zeit in Düsseldorf zurück und möchte mich bei allen Fans bedanken, die mir ihre große Zuneigung gezeigt und mich unterstützt haben. Fortuna bedeutet mir sehr viel, deshalb freue ich mich über die Möglichkeit, später wieder hierher zurückzukommen.“

Lese-Tipp

Fortuna kassiert für Beyer-Transfer