BVB und Halstenberg: Der Anfang einer Kettenreaktion

Marco Rose sieht in Marcel Halstenberg eine potenzielle Verstärkung für Borussia Dortmund. Der 29-jährige Nationalspieler, der sowohl hinten links als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist, könnte mit seinem Transfer von RB Leipzig zum BVB der erste Dominostein sein, der eine Reihe weiterer Deals in der Bundesliga nach sich zieht.

Denn nur, wenn Halstenberg eine Millionensumme einspielen würde, könnten sich die Leipziger Wunschspieler Maxence Lacroix (21) leisten. Eine niedrige zweistellige Millionensumme ist für Halstenberg im Gespräch, zwischen 25 und 30 Millionen könnten im Anschluss aus Sachsen an den VfL Wolfsburg fließen.

Die Wölfe wiederum hätten dann ebenfalls Bedarf in der Innenverteidigung. Seit Wochen besteht Interesse an Sebastiaan Bornauw (22) vom 1. FC Köln. Mit dem Spieler wurde bereits eine Einigung erzielt, die Verhandlungen zwischen Jörg Schmadtke und seinem ehemaligen Arbeitgeber gestalten sich allerdings zäh. Ein Halstenberg-Deal könnte alles deutlich beschleunigen.