Nach einem Jahr Frankreich: Top-Talent Bojang zieht weiter

Adama Bojang (20) kehrt Stade Reims nach einem Jahr schon wieder den Rücken. Laut Fabrizio Romano ist der talentierte Stürmer auf dem Weg in die Schweiz, um eine Leihe zum Grasshopper Club Zürich abzuwickeln. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals. An Reims ist der 1,91-Rechtsfuß vertraglich bis 2028 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im vergangenen Jahr war Bojang aus seiner Heimat Gambia nach Frankreich gewechselt. Damals waren mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auch Klubs aus der Bundesliga an dem Nationalspieler (ein Länderspiel) interessiert. In seiner Ligue 1-Debütsaison blieb dem Youngster eine Torbeteiligung in elf Einsätzen verwehrt.