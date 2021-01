Fenerbahce: Daran hakt der Özil-Wechsel

Seit dem vergangenen Wochenende ist klar, dass sich Mesut Özil Fenerbahce anschließen wird, doch der Transfer des Arsenal-Profi stockt derzeit noch. Grund dafür sind laut ‚Sky Sports‘ die Quarantäne-Bestimmungen, aufgrund derer der 32-Jährige erst am Freitag seinen Medizincheck beim Istanbuler Klub absolvieren kann.

Am späten Sonntagabend landete Özil in Istanbul, vorgeschrieben sind fünf Tage in Isolation. Der englische Bezahlsender rechnet damit, dass zumindest die Vertragsauflösung beim FC Arsenal noch im Laufe des heutigen Mittwochs offiziell verkündet wird.