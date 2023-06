ManCity: PSG-Flirt mit Silva wird heißer

Paris St. Germain hat seine Bemühungen um Mittelfeldspieler Bernardo Silva intensiviert. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, hat PSG-Sportdirektor Luis Campos bei dessen Agenten Jorge Mendes einen konkreten Vertragsvorschlag hinterlegt. Bei Manchester City wird dagegen in den kommenden Wochen ein offizielles Angebot eingehen. Die Skyblues müssen noch am nächsten Wochenende das Champions League-Finale gegen Inter Mailand bestreiten.

Im Anschluss könnten die Verhandlungen Fahrt aufnehmen. Silva soll in Paris das nächste Aushängeschild der Offensive werden. Nach dem Abgang von Lionel Messi könnte der 28-jährige Portugiese dessen Rolle auf der rechten Außenbahn bekleiden. Bei City befindet sich Silva in den zurückliegenden Monaten in bestechender Form. Mit zwei Treffern beim 4:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid sorgte der Edeltechniker für den Finaleinzug. Insgesamt steht der Linksfuß nach 54 Pflichtspielen bei 15 Torbeteiligungen. Sein Vertrag gilt noch bis 2025.

