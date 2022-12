Juventus bindet Iling Junior

Juventus Turin bindet ein vielseits umworbenes Talent. Wie die Alte Dame verkündet, hat Samuel Iling Junior seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen. Am 19-jährigen Flügelspieler zeigten zuletzt auch mehrere Bundesligisten Interesse – unter ihnen angeblich Borussia Dortmund, der FC Bayern und Eintracht Frankfurt.

Iling Junior wurde in der Jugend des FC Chelsea ausgebildet und wechselte 2020 nach Turin. Dort debütierte er im Profibereich und stand mittlerweile in drei Pflichtspielen für Juve auf dem Platz. Zwei Assists konnte der junge Engländer dabei für sich verzeichnen. In Zukunft sollen weitere Scorerpunkte hinzukommen.

