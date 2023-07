Doppel-Transfer: Inters Plan mit Sommer

André Onana (27) dürfte sich in Kürze Manchester United anschließen. Es fehlt nicht mehr viel, dann soll der Transfer für bis zu 55 Millionen Euro über die Bühne gehen. Inter Mailand braucht entsprechend Ersatz für den kamerunischen Keeper.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gestern holten die Nerazzurri Raffaele Di Gennaro (29/AS Gubbio) zurück, der aber keine Stammplatz-Ambitionen hegen wird. Laut Fabrizio Romano will der Champions League-Finalist noch zwei neue Torhüter an Bord holen: Anatolji Trubin (21/Shakhtar Donetsk) und Yann Sommer (34/FC Bayern).

Lese-Tipp

Nach Walker-Zusage: City will sich bei Bayern bedienen

Offizielle Angebote für beide wolle Inter nun vorbereiten und in Kürze einreichen. Vor allem bei Sommer sind die Ablöseverhandlungen keine große Hürde: Der Schweizer, der sich einen Wechsel nach Mailand gut vorstellen kann, darf Bayern per Klausel in Höhe von neun bis zehn Millionen Euro verlassen.