Talent bleibt: Bayern verlängert mit Scott

Michael Scott wird seine noch junge Karriere beim FC Bayern fortsetzen. Wie der Rekordmeister mitteilt, hat der 18-Jährige einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Scott bindet sich bis 2027 an den derzeitigen Tabellenzweiten der Bundesliga.

2021 wechselte der Außenstürmer von Bayer Leverkusen an den Münchner Campus. Seither durchläuft er die Jugendabteilungen der Bayern. In der U19-Bundesliga sowie der UEFA Youth League gelangen dem deutschen U18-Nationalspieler in dieser Saison neun Scorerpunkte in 17 Spielen.