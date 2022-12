St. Pauli verlängert mit Aremu

Der FC St. Pauli verlängert den Vertrag mit Afeez Aremu. Dies bestätigt der Zweitligist offiziell. Das ursprüngliche gültige Arbeitspapier des defensiven Mittelfeldspielers wäre im Juni ausgelaufen. Über die neue Vertragslänge macht St. Pauli keine Angaben.

„Wir freuen uns, dass wir uns frühzeitig mit Afeez über die weitere Zusammenarbeit verständigen konnten. Er hat zu Beginn seiner Zeit in Hamburg etwas gebraucht, um sich an die neue Liga und den Fußball, den wir spielen wollen, zu gewöhnen. Er hat aber große Schritte in seiner Entwicklung gemacht und ist ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Planungen“, sagt Sportchef Andreas Bornemann.

