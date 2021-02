Bayern: Goretzka zurück im Training

Leon Goretzka befindet sich nach seiner Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, trainierte der zentrale Mittelfeldspieler am heutigen Donnerstag erstmals nach seiner Erkrankung individuell.

Ursprünglich wollte der 26-Jährige zur Klub-WM nachreisen, blieb dann aber doch in Absprache mit Cheftrainer Hansi Flick in München, um an seiner Fitness zu arbeiten. Am heutigen Donnerstag (19 Uhr) bestreitet der FC Bayern das Finale gegen den mexikanischen Vertreter Tigres.