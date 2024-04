80-Millionen-Preisschild: Topklub beißt bei Thuram an

Im vergangenen Jahr musste Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Spieler ablösefrei ziehen lassen. Leistungsträger Marcus Thuram schloss sich Inter Mailand an. Beim italienischen Tabellenführer, dem die Meisterschaft mit 14 Punkten Vorsprung auf Rang zwei nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu nehmen ist, spielt der Mittelstürmer eine ausgezeichnete Saison.

Thuram und sein Sturmkollege Lautaro Martínez (26) bilden eines der torgefährlichsten Duos in Europa. Das soll den ersten ernsthaften Interessenten auf den Plan gerufen haben. Die ‚Tuttosport‘ bringt den 26-jährigen Franzosen mit Paris St. Germain in Verbindung. Am Eiffelturm ist man bekanntlich auf der Suche nach einem Nachfolger für den abtrünnigen Kylian Mbappé (25).

Die von den Nerazzurri geforderte Summe hat es allerdings in sich. Dem Bericht zufolge zeigt man sich in Italien erst ab einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro gesprächsbereit. Die Begründung liegt auf der Hand: Nicht nur, dass für Thuram bereits 24 Torbeteiligungen (jeweils zwölf Treffer und Assists) zu Buche stehen, er ist auch langfristig bis 2028 gebunden.