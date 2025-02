Liverpool belohnt Hall

Der FC Liverpool stattet Nachwuchskeeper Bailey Hall mit einem Profivertrag aus. Das gibt der englische Tabellenführer offiziell bekannt. Seit vier Jahren kommt der 17-Jährige in der Jugendabteilung des LFC zum Einsatz.

Bailey Hall has signed his first professional contract with the Reds 🔴



Congratulations, Bailey 🙌 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2025

Hall stand in der laufenden Saison in 15 von 16 möglichen Ligapartien für Liverpools U18 zwischen den Pfosten. Darüber hinaus wirkte er als Ersatztorhüter der U19-Auswahl in der UEFA Youth League mit, scheiterte dort aber in der Zwischenrunde am VfB Stuttgart (5:7 n.E.).