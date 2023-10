Real erwägt Kubo-Rückkauf

Takefusa Kubo hat sich bei Real Sociedad so prächtig entwickelt, dass Ex-Klub Real Madrid an eine Rückholaktion des Japaners denkt. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ spielen die Königlichen mit dem Gedanken, den 22-Jährigen zur kommenden Saison für 30 Millionen Euro wieder an Bord zu holen. Kubo hatte Madrid im Sommer 2022 für 6,5 Millionen Euro in Richtung Real Sociedad verlassen. Im Zuge des Wechsels wurde den Blancos eine Vorzugsoption eingeräumt. Dadurch spart Real viel Geld: Kubos Ausstiegsklausel im bis 2027 laufenden Vertrag liegt bei 60 Millionen Euro.

Im Baskenland ist der dribbelstarke Außenbahnspieler seit seinem Wechsel regelrecht aufgeblüht. In der vergangenen Spielzeit avancierte das einstige Wunderkind mit neun Toren und sieben Vorlagen zum Topscorer von Real Sociedad. Auch in der laufenden Saison ist Kubo mit fünf Treffern in acht Ligaspielen bester Torjäger seines Teams. Da es für den Linksfuß beim derzeitigen Tabellensechsten sportlich steil bergauf geht, ist Kubo dem Bericht zufolge von der potenziellen Real-Rückkehr nicht sonderlich begeistert.