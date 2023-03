Krösche: Kolo Muani „nicht zwingend verkaufen“

Markus Krösche möchte bei Angeboten für Randal Kolo Muani (24) standhaft bleiben. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt: „Wir wollen den Weg weiter mit ihm zusammengehen und ihn nicht zwingend verkaufen. Eine weitere Saison bei uns würde ihm auch sicher guttun.“ Der Eintracht könnte dabei laut ‚Sport1‘ zugutekommen, dass man die Entwicklung des Stürmers auch in dessen Umfeld kritisch verfolgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Man sehe beispielsweise in puncto Torgefahr, technische Fähigkeiten und Führung der Mannschaftskollegen Verbesserungspotenzial. In eine ähnliche Kerbe schlägt Krösche: „Randal hat noch viele Themen, an denen er arbeiten kann: An seiner Robustheit, an taktischen Dingen. Gegen Neapel hat man auch gesehen, dass er noch Grenzen hat. Das ist aber völlig normal.“

Lese-Tipp

Eintracht gibt Pacho-Transfer bekannt