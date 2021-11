„Kylian Airways“ | Barça „im Aufwind“

Frankreich überrollt Kasachstan

Beim 8:0-Kantersieg von Frankreich über Kasachstan überstrahlte ein Name alle anderen – Kylian Mbappé. Der PSG-Star steuerte einen Viererpack bei und sorgt bereits im ersten Durchgang mit drei Treffern für klare Verhältnisse. „Kylian Airways“, titelt die ‚L’Équipe‘ dementsprechend freudig. Vor dem abschließenden Gruppenspiel der WM-Qualifikation liegt die Équipe Tricolore nun uneinholbar vor Verfolger Finnland auf dem ersten Platz. „Dadurch haben die Weltmeister ihr Ticket erhalten und werden in einem Jahr nach Katar fliegen, um ihren Titel zu verteidigen“, hoffen die Franzosen.

Positive Dynamik bei Barça

In England kümmert sich der ‚Daily Mirror‘ um die Katalanen. „Barcelona ist im Aufwind“, sagt die englische Boulevardzeitung noch vor dem ersten Auftritt von Xavi an der Seitenlinie der Blaugrana. Möglicherweise könnte der neue Coach bald Hilfe von seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola bekommen, denn der FC Barcelona möchte Raheem Sterling von Manchester City auf Leihbasis verpflichten. In Spanien freut man sich derweil ebenso auf die Rückkehr von Dani Alves. Laut einer Umfrage der Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ sind 80 Prozent der Fans „mit seiner Einstellung zufrieden“. Der Brasilianer erklärte in den sozialen Medien, er habe „den gleichen Wunsch, den besten Verein der Welt wieder aufzubauen“.

Inter achtet auf das Geld

Inter Mailand bereitet sich auf große Veränderungen im anstehenden Transferfenster vor, will dabei aber kostengünstig handeln. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die Nerrazzuri hauptsächlich Spieler ins Visier nehmen werden, deren Verträge auslaufen. Der kamerunische Torhüter André Onana genießt die Priorität des Vereins, weil das Arbeitspapier von Inter-Stammkeeper Samir Handanovič (37) im Sommer ausläuft. Ihm könnte der deutsche Nationalspieler Matthias Ginter folgen, der ein Ende seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nicht ausschließt und zum wiederholten Mal mit den Mailändern in Verbindung gebracht wird. Jesus Corona, der Stürmer vom FC Porto, steht nach Informationen der italienischen Zeitung ebenfalls im Fokus der Mailänder.