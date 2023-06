Einigung erzielt: PSG vor Asensio-Verpflichtung

Nach acht Jahren Vereinszugehörigkeit endet die Zeit von Marco Asensio bei Real Madrid. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der 27-jährige Spanier dazu entschieden, zu Paris St. Germain zu wechseln. Mit dem Nobelklub aus Frankreichs Hauptstadt habe er sich auf einen langfristigen Vertrag geeinigt, der ihm rund zehn Millionen Euro pro Jahr einbringen wird.

Unterschrieben sei zwar noch nichts, es werde jedoch erwartet, dass der Deal final eingetütet wird, wenn die Königlichen ihr letztes Ligaspiel absolviert haben. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Carlo Ancelotti den Tabellensiebten Athletic Bilbao.

Vor der kolportierten Entscheidung im Asensio-Poker hatten bereits verschiedene andere Medien übereinstimmend von einer nahenden Einigung berichtet. Für PSG wäre der 27-jährige Flügelspieler der erste Neuzugang für die kommende Saison. Sein Vertrag läuft aus, es wird also keine Ablöse fällig.

Ancelottis Edeljoker

Asensio war 2015 vom RCD Mallorca nach Madrid gewechselt und stand dort in insgesamt 285 Spielen auf dem Platz, in denen er 61 Tore erzielte und 32 vorbereitete. Auch seine Quote in der aktuellen Saison von 20 direkten Torbeteiligungen in 50 Einsätzen kann sich sehen lassen. Häufig kam der Linksfuß aber nur als Joker zum Einsatz.