West Ham will Chelsea-Verteidiger

West Ham United könnte bei einem Londoner Kontrahenten zuschlagen. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato zeigen die Hammers Interesse an Tosin Adarabioyo vom FC Chelsea. Denkbar ist eine Leihe schon im Winter.

Der 27-Jährige war im Sommer vom FC Fulham an die Stamford Bridge gewechselt, findet im Team von Trainer Enzo Maresca aber nicht so richtig seinen Platz. Der Innenverteidiger bekommt das Vertrauen vor allem in der Conference League, in der sich der zweite Anzug der Blues zeigen darf. Bei Chelsea hat Adarabioyo noch einen Vertrag bis 2028.