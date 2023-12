Fast fix: Neuer Verteidiger für Bergamo

Atalanta Bergamo holt sich Verstärkung für die Abwehr an Bord. Wie Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, haben sich die Bergamasci mit Hellas Verona auf den Transfer von Innenverteidiger Isak Hien verständigt. Der 24-jährige Schwede soll in den nächsten Tagen den Medizincheck bei Atalanta absolvieren.

Di Marzio zufolge fließen neun Millionen Euro Ablöse plus Boni. Beim Team von Trainer Gian Piero Gasperini soll Hien einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Der schwedische Nationalspieler kommt in dieser Saison auf elf Einsätze für Verona. Der Klub hatte 2022 noch 3,2 Millionen Euro Ablöse an Djurgardens IF gezahlt und macht nun ein kleines Transferplus.