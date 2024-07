Southgate-Nachfolge: Postecoglou äußert sich zu Gerüchten

Tottenham-Coach Ange Postecoglou möchte derzeit nicht über einen möglichen Job als englischer Nationaltrainer nachdenken. Gegenüber ‚Sky Sports‘ zeigte sich der 58-Jährige im Anschluss an das Testspiel der Spurs bei Hearts of Midlothian (5:1) am gestrigen Mittwochabend von den Gerüchten um seine Person überrascht: „Ich habe am Nachmittag ein Nickerchen gemacht, deshalb habe ich keine Ahnung, was gerade los ist.“

Prinzipiell habe der ehemalige australische Nationaltrainer die Arbeit als Auswahltrainer gemocht, aktuell möchte er sich allerdings voll auf seine Arbeit für den Londoner Klub konzentrieren und den Verein endlich zu Titeln führen. „Solange ich das tue, gibt es keinen Grund für mich, über etwas anderes nachzudenken.“ Postecoglous Name steht dem Vernehmen nach auf einer Shortlist des englischen Verbands für die mögliche Nachfolge des zurückgetretenen Gareth Southgate. Neben dem Australier gelten vor allem Eddie Howe (Newcastle United) und die vereinslosen Graham Potter und Thomas Tuchel als Top-Kandidaten.