Hoffenheim: Skov fällt aus

Robert Skov muss eine Zwangspause einlegen. Wie die TSG Hoffenheim mitteilt, hat sich der 25-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum am gestrigen Samstag eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen mit Dänemark musste Skov absagen. Gegen Bochum stand der Linksfuß in dieser Saison zum zweiten Mal in der Startformation von Sebastian Hoeneß.