Florenz: Die Preisvorstellung bei González

Der AC Florenz hat seinem umworbenen Angreifer Nicolás González ein stattliches Preisschild umgehängt. Unter 40 Millionen Euro wollen die Verantwortlichen nicht einmal zum Hörer greifen, berichtet das Fachportal ‚Calciomercato.com‘. Die vorwiegend englischen Interessenten, unter anderem Brighton & Hove Albion sowie der FC Brentford, sollen sich strecken.

Insgesamt 27 Millionen Euro Ablöse hatte die Fiorentina 2021 dem VfB Stuttgart überwiesen, entsprechend hoch setzt man in der Toskana nun beim Weiterverkaufswert an. Nach 21 Torbeteiligungen in zwei Jahren erwartet die Klubspitze einen angemessenen Transfererlös für den 25-jährigen Argentinier.