Nach Terzic-Gerücht: Rom-Entscheidung gefallen

Die Trainersuche der AS Rom ist offenbar schon beendet. Laut übereinstimmenden Berichten wird Ivan Juric den vakanten Posten beim Tabellen-16. der Serie A antreten. Fabrizio Romano berichtet von einem Vertrag bis 2025 mit automatischer Verlängerung um ein Jahr, sollte sich die Roma für die Champions League qualifizieren.

Die Hauptstädter gaben am heutigen Mittwochmorgen die Entlassung von Daniele De Rossi bekannt. Zu den Nachfolgekandidaten zählte auch Ex-Dortmund-Trainer Edin Terzic. In Rom wäre dieser auf seinen ehemaligen Weggefährten Mats Hummels (35) getroffen. Nun aber läuft es auf Juric hinaus – der 49-jährige Kroate stand bis zum Ende der vergangenen Saison beim FC Turin an der Seitenlinie.