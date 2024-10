Juve: Zieht es den nächsten Altstar in die Wüste?

Juventus Turin droht der ablösefreie Abgang von Kapitän Danilo. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind mehrere Klubs der saudischen Pro League an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert, dessen Vertrag bei der Alten Dame am Saisonende ausläuft. Konkrete Vereine werden nicht genannt.

Erst kürzlich sickerte durch, dass Danilo eine in seinem Vertrag festgelegte Klausel streichen lassen will, die sein Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert, sollte der vielseitige Abwehrspieler 50 Prozent aller Spiele absolvieren. Seit der Amtsübernahme von Thiago Motta spielt der 64-fache brasilianische Nationalspieler eine untergeordnete Rolle und stand erst in zwei Spielen von Beginn an auf dem Feld.