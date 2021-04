Der Spieler des Spieltags: Jonas Hector

Als klarer Außenseiter war der 1. FC Köln in die Partie gegen RB Leipzig gegangen. Dass sie als Sieger aus ihr hervorgingen, lag zu großen Teilen an Jonas Hector. Der ehemalige Nationalspieler, der in offensiver Rolle zwischen Achter- und Zehnerraum pendelte, traf doppelt und holte seinen Kölnern somit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

