Bellingham: Verbessertes Real-Angebot im Anflug

Der Poker um Jude Bellingham ist im vollen Gange. Während der 19-jährige Engländer vorerst in seine Heimat fliegt und dort die jüngsten Ereignisse sacken lässt, schreiten die Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid voran. Aktuell liegt der Ball in der Hälfte der Königlichen.

Wie die ‚Bild‘ am heutigen Donnerstagabend berichtet, erwarten die BVB-Verantwortlichen in Kürze ein neues Angebot aus Madrid. Auch dieses werde einen Sockel von garantierten 100 Millionen Euro Ablöse beinhalten. Hinzukommen sollen nun allerdings noch 20 Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni.

Damit würde sich Real ein Stück auf die Dortmunder Forderung in Höhe von 150 Millionen Euro zubewegen. Fraglich allerdings, ob sich der spanische Hauptstadtklub auch beim Sockelbetrag hochhandeln lässt. Es heißt, dass Real mehr als 100 Millionen Euro aktuell nicht zahlen will – alle weiteren Zugeständnisse müssten an Bellinghams Leistungen gekoppelt und somit zunächst aufgeschoben werden.