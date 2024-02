FC Bayern: Die letzten Züge bei Eberl

Der FC Bayern vollzieht am heutigen Montag die Verpflichtung von Max Eberl. ‚Sky‘ zeigt Bilder der Klub-Patrone Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge von der Ankunft an der Allianz Arena, wo auf der heutigen Aufsichtsratssitzung Eberl zum Sportvorstand berufen werden soll.

Schon am morgigen Dienstag, so der TV-Sender weiter, könnte Eberl dann in der Arena vorgestellt werden. Der langjährige Manager von Borussia Mönchengladbach war zuletzt bis Ende September 2023 für RB Leipzig tätig, wurde dort jedoch entlassen. Trotzdem zahlt der FCB dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 3,5 Millionen Euro.