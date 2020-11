Chelsea: Havertz nach Corona zurück

Kai Havertz kehrt in den Kreis der Mannschaft des FC Chelsea zurück. Trainer Frank Lampard erklärte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der deutsche Offensivmann seine Corona-Erkrankung überwunden hat und mit den Blues zum morgigen Champions League-Spiel bei Stade Rennes (18:55 Uhr) reisen wird.

Havertz hatte die vergangenen beiden Premier League-Spiele sowie den DFB-Lehrgang verpasst. Im Sommer war der Linksfuß für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach London gewechselt. Auf Anhieb war der 21-Jährige gesetzt, nach zehn Spielen stehen vier Tore und drei Assists auf seinem Konto.

It's Frank Lampard to talk to the media first, with Mason Mount to follow. Lampard reports that Kai Havertz and Thiago Silva travel to France. Pulisic has made good progress and there is hope he may be available for the weekend.

#RENCHE