Bestätigt: Wolfsburg hält an Kohfeldt fest

Der VfL Wolfsburg hält trotz der achten Pflichtspielniederlage in Serie an Trainer Florian Kohfeldt fest. Sportdirektor Marcel Schäfer sagt in der ‚Bild‘: „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Florian Kohfeldt die Wende schaffen und wir wollen diese am Samstag gegen Berlin einleiten.“ Kohfeldt hatte Ende Oktober die Nachfolge von Mark van Bommel angetreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Sonntag verloren die Wölfe mit 0:1 beim VfL Bochum, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch zwei Punkte. Schäfer ist dennoch zuversichtlich: „Ich sehe, wie das ganze Team arbeitet, wie enttäuscht alle waren und dass alle den Willen haben, es besser zu machen. All das gibt mir Hoffnung, aus dieser Situation herauszukommen.“