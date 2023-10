Juve: Neuer Vertrag für Wettsünder Fagioli

Juventus Turin will seinem gesperrten Mittelfeldspieler Nicolò Fagioli offenbar ein Treuebekenntnis machen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, planen die Verantwortlichen der Alten Dame eine zeitnahe Verlängerung mit dem 22-Jährigen, der vor kurzem wegen illegaler Wetten für zwölf Monate aus dem Verkehr gezogen wurde.

Mit der Einhaltung bestimmter Auflagen kann Fagioli die Sperre auf sieben Monate drücken. So oder so wird der Italiener nahezu die gesamte Saison verpassen. Sein Arbeitgeber will ihm trotzdem eine langfristige Perspektive bis 2028 aufzeigen.