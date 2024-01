Borré-Ersatz: Werder denkt erneut an van Hooijdonk

Werder Bremen hat im Zuge der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Rafael Borré eine alte Transfer-Fährte wieder aufgenommen. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, befassen sich die Grün-Weißen erneut mit der Akte Sydney van Hooijdonk. Der 23-jährige Mittelstürmer vom FC Bologna war zum Ende des Sommertransferfensters ein Thema am Osterdeich, ehe sich die Grün-Weißen für Borré entschieden. Aufgrund des bevorstehenden Leih-Abbruchs des Eintracht-Profis ist van Hooijdonk nun wieder auf dem Werder-Radar aufgetaucht.

Der Sohn von Stürmerlegende Pierre van Hooijdonk hat bei Bologna eine komplizierte Halbserie hinter sich. Im Angriff kommt der Niederländer nicht an seinem stark aufspielenden Landsmann Joshua Zirkzee (22) vorbei. Im Schnitt stand van Hooijdonk in seinen zehn Saisoneinsätzen (ein Treffer) nur rund 30 Minuten pro Partie auf dem Rasen. Während seiner Leihe zum SC Heerenveen im vergangenen Jahr konnte der 1,90 Meter große Rechtsfuß mit 19 Treffern in 39 Einsätzen seinen Torriecher dagegen noch eindrucksvoll unter Beweis stellen.